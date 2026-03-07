Körfez'de Uçuş İptalleri: Kruvaziyer Yolcuları Doha'da Mahsur Kaldı
Katar'ın Doha şehrinde demirleyen Mein Schiff 5 adlı yolcu gemisindeki yolcular, hava sahasının kapatılması nedeniyle gemide mahsur kaldı. TUI tarafından işletilen geminin yolcuları, planlanan uçuşlar iptal edilince evlerine dönemedi.
DOHA, 7 Mart (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Mein Schiff 5 (solda) adlı gemi görülüyor, 6 Mart 2026.
Almanya merkezli seyahat şirketi TUI tarafından işletilen Mein Schiff 5 adlı yolcu gemisi, 28 Şubat'ta seferini tamamlayarak Doha Limanı'na demirledi.
Gemideki yolcuların karaya çıkarak uçakla evlerine dönmeleri planlanıyordu. Ancak Körfez bölgesindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle büyük havayolu şirketleri bölgeye gelen ve bölgeden kalkan tüm uçuşları iptal etti. Bu durum, yolcuların gemide mahsur kalmasına ve Doha'dan ayrılamamasına neden oldu. (Fotoğraf: Wang Qiang/Xinhua)