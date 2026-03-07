Haberler

Körfez'de Uçuş İptalleri: Kruvaziyer Yolcuları Doha'da Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın Doha şehrinde demirleyen Mein Schiff 5 adlı yolcu gemisindeki yolcular, hava sahasının kapatılması nedeniyle gemide mahsur kaldı. TUI tarafından işletilen geminin yolcuları, planlanan uçuşlar iptal edilince evlerine dönemedi.

DOHA, 7 Mart (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Mein Schiff 5 (solda) adlı gemi görülüyor, 6 Mart 2026.

Almanya merkezli seyahat şirketi TUI tarafından işletilen Mein Schiff 5 adlı yolcu gemisi, 28 Şubat'ta seferini tamamlayarak Doha Limanı'na demirledi.

Gemideki yolcuların karaya çıkarak uçakla evlerine dönmeleri planlanıyordu. Ancak Körfez bölgesindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle büyük havayolu şirketleri bölgeye gelen ve bölgeden kalkan tüm uçuşları iptal etti. Bu durum, yolcuların gemide mahsur kalmasına ve Doha'dan ayrılamamasına neden oldu. (Fotoğraf: Wang Qiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok