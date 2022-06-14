Yola düşen demir profil Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde İstanbul istikametinde yola düşen demir profil, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Recep Kabasakal idaresindeki 06 BHN 683 plakalı tırın dorsesindeki demir profil, Karadere mevkisinde yola düştü. Bunun üzerine ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri, demirin kaldırılması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında olay yerine iş makinelerinin daha hızlı sevk edilmesi amacıyla karayolunun Ankara istikameti de bir süre ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerce demir profilin kaldırılmasının ardından D-100 kara yolun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.