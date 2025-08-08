Yol Vermeme Krizi: Motosiklet Sürücüsü Minibüse Nacakla Saldırdı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'yol vermeme' tartışması sonrası minibüse nacakla saldıran motosiklet sürücüsü Şaban Y. (24), tutuklandı. Şaban Y.'nin minibüse saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ağustos'ta Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 59 S 9104 plakalı servisi minibüsünü kullanan Arif K. (59) ile motosiklet sürücüsü Şaban Y. arasında 'yol vermeme' tartışması çıktı. Minibüs, önüne geçen motosiklete çarparken; motosikletten inen Şaban Y., aracın yan aynasına vurdu ardından sepetten aldığı nacakla minibüsün yan camına zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Minibüsün sürücüsü aracını geri çekerken, Şaban Y., motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. Arif K., polise giderek şikayette bulundu. Şikayet sonrası Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletliyi güvenlik kameralarından tespit edip, gözaltına aldı. Şaban Y.'nin ifadesinde, minibüs sürücüsünün kendisine küfrettiğini ve buna sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Şaban Y., 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),