Trafikte yenidoğan bebekli aileye tabancaya gösteren kişi, gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eşi ve yenidoğan bebeğiyle evine dönen Tuncay E. yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün tabanca göstermesi üzerine polise başvurdu. Olayla ilgili olarak sürücü B.V. gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eşi ve yenidoğan bebeğini hastaneden alıp aracıyla evine götüren Tuncay E.'ye 'yol verme' tartışmasında tabanca gösteren sürücü E.V., silahla yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay E., ilçedeki özel bir hastanede bir gün önce doğum yapan eşi Meyrem E. ve yenidoğan bebekleri Duru E.'yi evlerine götürmek için 41 TM 158 plakalı aracıyla yola çıktı. Aracıyla seyir halindeki Tuncay E. ile 41 BV 079 plakalı cipin sürücüsü B.V. arasında sokak üzerinde iddiaya göre 'yol verme' meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.V., cipten, araca doğru tabanca gösterdi. Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.'yi kayda aldı. Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı. Tuncay E. ise polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.'yi gözaltına aldı. B.V.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
