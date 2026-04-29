Yol kenarındaki manav tezgahı alev alev yandı

AMASYA'da yol kenarındaki manav tezgahı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Amasya-Suluova kara yolu üzerindeki Göllü Bağları Mahallesi'nde yol kenarında kurulu manav tezgahında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında manav tezgahı tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı