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İnegöl'de iş insanı başından vurulmuş halde bulundu, hayatını kaybetti

İnegöl'de iş insanı başından vurulmuş halde bulundu, hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan iş insanı Ali Enver Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde bir tabanca bulunurken, polis inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan iş insanı Ali Enver Yazıcı (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Metal malzemelerin işlendiği bir firmanın sahibi olan Ali Enver Yazıcı, çevredekiler tarafından yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini yaptığı Yazıcı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Enver Yazıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinde Ali Enver Yazıcı'nın yanında bir de tabanca bulunurken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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