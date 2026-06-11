Sarp Eymen'in öldüğü kazanın duruşması sonrası gerginlik

ZONGULDAK'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalan Sarp Eymen Darıcı'nın (4) hayatını kaybettiği, annesi ile 1 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Ömer Sarkın (21) ile firma sahibi İsmail K.'ye verilen cezalar, istinafta bozuldu. Bozma kararı sonrası sanıklar yeniden hakim karşısına çıkarken, ertelenen duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik çıktı.

Kaza, geçen yıl 1 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer Sarkın, 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini anaokulu önündeki yokuşa park edip, okula su bırakmak için indi. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı, annesi ve 1 kişiye, ardından park halindeki 2 araca çarptı. 3 yaralıdan Sarp Eymen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarp, kurtarılamadı. 2 Aralık'ta sürücü Ömer Sarkın tutuklanırken, firma sahibi İsmail K. serbest bırakıldı. Sürücü ve firma sahibi hakkında Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan Ömer Sarkın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi. Firma sahibi İsmail K.'ye de 60 bin 500 lira adli para cezasına hükmedildi.

Dosyanın taşındığı üst mahkeme, Ömer Sarkın'a verilen cezanın fazla olduğu, İsmail K.'ye verilen cezanın da az olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Karar sonrası sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Sarkın, tutuksuz İsmail K., ölen çocuğun anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SANIKLAR YENİDEN SAVUNMA YAPTI

Suçsuz olduğunu savunan Ömer Sarkın, "Sabah 09.00'da mesaiye başlamıştım. Kaymanın araçta olabilecek sorunlardan olduğunu düşünüyorum. Gerekli tüm önlemleri aldım. Okulun kapısını açtığım, okul yönetiminin de açtığı olmuştu. Daha öncesinde kapıyı hiç kilitli görmemiştim. Bilinçli taksirin ne olduğunu bilmiyorum ama avukatımın dediği kadarıyla anladım. Bu kazanın bilinçli taksir olmadığını, alabileceğim tüm önlemleri aldığımı, bilinçli taksir olmadığını düşünüyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Eski savunmalarının geçerli olduğunu söyleyen İsmail K. ise "Olay bir kazadır. Bizim bir suçumuz olduğunu düşünmüyoruz. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

'EVLADIMI GERİYE GETİREBİLECEK HİÇBİR KARAR YOK'

Ölen oğlunun çerçevelettikleri fotoğrafını duruşmada gösteren İlker Darıcı, "Oğlum 4,5 yaşındaydı. Bu dünyadaki yaşamına son veren 2 sanık da şu an burada. Sanıkların tek düşüncesi, alacakları cezaları en aza indirmeye çalışmak. Oğlumu düşünen yok. Mesleki yeterliliği olmayan bir şoför. Öbürü saygın iş adamı gibi görünen mesleki yeterliliği olmayan kişileri işe alan biri. Hepsini kursa göndermiş 5'i geçmiş, sanık geçememiş. Onu da çalıştırmaya devam etmiş. Ben evladımı toprağa kendi ellerimle bıraktım. Evladımı geriye getirebilecek hiçbir karar yok. Ancak çocuklarımızın hayatının bu kadar değersiz olmadığını gösterecek adaletli karar verilmeli. Ben oğlumu kaybettim başka analar babalar kaybetmesin" dedi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLİP ERTELENDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, Ömer Sarkın hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan, İsmail K. hakkında da 'Taksirle ölüme ve yaralanmalara neden olma' suçundan ceza talep etti. Ömer Sarkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, mütalaaya karşı savunma yapılması için ertelendi.

ADLİYE ÇIKIŞI GERGİNLİK

Kararın ardından mahkum çıkışına götürülen tutuklu Ömer Sarkın, küfrederek tahliye olamadığı için tepki gösterdi. Adliye çıkışında, oğlunun fotoğrafını taşıyan Ömürcan Darıcı, fotoğrafı Sarkın ailesinin bulunduğu alana tutunca arbede çıktı. Sarkın ailesinden biri, baba İlker Darıcı'ya küfredince tansiyon yükseldi. Gerginlik, adliye önünde hazır bulunan polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı