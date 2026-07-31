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YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı

YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artışının yüzde 25'i aşmaması gerektiğini bildirdi.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artışının yüzde 25'i aşmaması gerektiğini bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık. Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ve öğrenim ücretlerinin resmi internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığımıza çok sayıda şikayet ulaştı. Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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