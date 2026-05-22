Haberler

YÖK'ten faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrenci ve personelinin mağdur edilmeyeceğini, gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrencileri ile idari ve akademik personelinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin yerine getirileceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11'inci maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulu'nun resmi iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

Cumhurbaşkanının kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü böyle anlattı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni resmen yürürlükte
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!