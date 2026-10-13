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YÖK düzenlemesiyle Teknoloji Transfer Ofisleri üretim tesisi kurup işletebilecek

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YÖK'ün yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Teknoloji Transfer Ofisleri üniversitelerde geliştirilen bilgi ve buluşların ticarileştirilmesi ve seri üretime geçirilmesi için üretim tesisi kurup işletebilecek veya ortaklık kurabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan düzenlemeyle, üniversitelerde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bilgi, buluş ve teknolojilerin ölçeklendirilmesi, seri üretimi veya doğrudan ticarileştirilmesi amacıyla Teknoloji Transfer Ofislerine yeni yetkiler verildi.

"Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK'ten değişikliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Transfer Ofislerinin üniversitelerde geliştirilen bilgi, buluş ve teknolojilerin üretime aktarılması sürecindeki rolü genişletildi.

Bu kapsamda Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve geliştirilen ürünlerin seri üretime geçirilmesi amacıyla sınai ve ticari nitelikteki üretim tesisleri kurulabilecek, mevcut tesisler işletilebilecek veya bu tesislerle ortaklık yapılabilecek.

Kaynak: AA
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