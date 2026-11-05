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YÖK, Dijital Üniversite Platformunda ek süre ve ek kontenjan kararı aldı

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YÖK öncülüğündeki Dijital Üniversite Platformunda, kesin kaydını tamamlayamayan adaylara ek süre ve yedek listelerdekilere ek kontenjan imkanı sağlanacak. Adaylara bilgilendirme SMS ve e-posta yoluyla yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda ek süre ve ek kontenjan kararı alındı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, karar kapsamında, platforma kabul edildiği halde kesin kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylara ek süre tanınacak. Eğitimlerden daha fazla kişinin yararlanabilmesi amacıyla ek kontenjanlar açılarak yedek listelerde bulunan adaylara da yeni kabul imkanı sağlanacak.

Yeni kabul sürecine ilişkin bilgilendirmeler adaylara SMS ve e-posta yoluyla iletilecek.

SMS bildirimlerinin "Marmara NSA" gönderici adıyla yapılacağı belirtilirken, e-postaların spam/gereksiz klasörüne düşebileceği hatırlatıldı.

Üç okulda 16 farklı eğitim modülü

Yapay Zeka Okulu, Veri Analizi Okulu ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulundan oluşan Dijital Üniversite Platformu, üç farklı alanda toplam 16 eğitim modülüyle katılımcılara ücretsiz ve çevrim içi eğitim imkanı sunuyor.

Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi koordinasyonunda, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen platformun 2026-2027 dönemi eğitimleri 3 Kasım'da başlamıştı.

Yeni kabul sürecine ilişkin gelişmeler ve ayrıntılı bilgiler "www.dijitaluniversiteplatformu.org" adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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