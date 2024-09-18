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YÖK Başkanı Özvar: Yeni Bölümler Öğrencilerin Başarı Sıralamasında İlerleme Sağlıyor

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeni açılan bölümlerdeki öğrencilerin başarı sıralamasının 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeyde olduğunu belirtti. Özvar, savunma sanayisi için yetkin insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

YÖK Başkanı Özvar: "Açılan yeni bölümlerde öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir"

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Açılan yeni bölümlerde öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında 'Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi' düzenlendi. Toplam 7 oturumda gerçekleşecek ve 35 konuşmacının yer alacağı Yetenek Yönetimi Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra savunma sanayisinden ve kamu kurumlarından temsilciler, üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. YÖK Başkanı Özvar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada savunma sanayisinin stratejik ve kritik öneme sahip sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin güvenliğini sağlamak, bağımsızlığını korumak ve aynı zamanda küresel rekabette var olabilmek için savunma teknolojilerinde yetkin, inovatif ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

"Rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum"

Özvar, yetenekleri erken keşfetmenin, doğru yönlendirmenin ve onlara uygun kariyer yolları açmanın sektörün sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Savunma sanayisinde kuşkusuz öne çıkan en önemli unsur, sektörün teknolojiye dayalı ve yenilikçi çözümler gerektiren bir yapıya sahip olmasıdır. Bu, sadece mühendislik değil, aynı zamanda yapay zeka, veri analitiği, otonom sistemler, siber güvenlik gibi pek çok disiplinin bir araya geldiği, disiplinler arası bir iş gücü talebini de beraberinde getirmektedir. Bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak genç yetenekleri kazanmanın savunma sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında yeni adımlar attık"

Özvar, siber güvenlik, yapay zeka ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan iş birliği çerçevesinde dört yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açıldığını hatırlatarak, "Bu yüksekokullar geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu okullara giren öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir" dedi.

Yenilikçi stratejiler, en iyi uygulamalar ve savunma sanayiinin dinamik yapısına uygun çözümler üzerine odaklanılacak Yetenek Yönetimi Zirvesi ile sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, ortak projeler geliştirmeleri ve savunma sanayisinin geleceği için güçlü bir insan kaynakları altyapısı oluşturmaları amaçlanıyor.

YÖK Başkanı Özvar: Yeni Bölümler Öğrencilerin Başarı Sıralamasında İlerleme Sağlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Güncel

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