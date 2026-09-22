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YÖK Başkanı Özvar, Manisa Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dedi

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Özvar, NSosyal paylaşımında saldırının hepimizi derinden üzdüğünü belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine, olaydan etkilenenlere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul yakınında öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen menfur silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine, olaydan etkilenen vatandaşlarımıza ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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