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YÖK Başkanı Özvar Kocaeli Üniversitesi'nde

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senato Toplantısı'na başkanlık etti, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolünü vurguladı ve ardından Bilim Park'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senato Toplantısı'na başkanlık etti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk ve senato üyeleri tarafından karşılanan Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, yükseköğretim alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bölgesel gücünü artırırken uluslararası işbirliklerini de geliştirdiğini belirterek, üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra ülkenin kalkınmasına katkı sunmasının önemine dikkati çekti.

Üniversitelerin güçlü oldukları alanlarda farklılaşmalarının ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar yürütmelerinin önemine değinen Özvar, bu yöndeki çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Senato üyelerinin sorularını da yanıtlayan Özvar, toplantının ardından Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Park'ı ziyaret etti. Özvar, burada Rektör Zafer Cantürk'ten Bilim Park'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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