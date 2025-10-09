YÖK Başkanı Özvar, İş Yerinde Uygulamalı Eğitimi Yaygınlaştıracak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Özvar, Filistin halkına yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıların soykırıma dönüştüğünü dile getirdi.

Özvar, Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla bu yıl bütün üniversitelerin akademik yıl açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Gazze ve Filistin konusuna geniş yer verildiğini belirterek, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelmesini temenni etti.

Geçen yıl hayata geçirilen yapay zeka tabanlı programların sayısının bu yıl artış gösterdiğini aktaran Özvar, 100'den fazla devlet ve vakıf üniversitesinde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji temelli yeni lisans ve ön lisans programlarının öğrenci kabulüne açıldığını bildirdi.

Özvar, savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımlara da değinerek, "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen ya da verimsiz kalan staj uygulamalarını, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Planladıkları uygulamalı mesleki eğitim modelinin, öğrencileri daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getireceğine ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendireceğini belirten Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlayacaktır. Bu illerdeki üniversitelerimizin öğrenci kapasitesi, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli, sektörlerin staj ve uygulamalı eğitim imkanları gibi verileri detaylı şekilde ortaya koyacak bir envanter çalışması tamamlanmak üzeredir. Özellikle, sektör bazlı sınıflandırmalar yapılarak, öğrencilerin nitelikli uygulama alanlarına erişimini sağlayacak güçlü bir altyapı bitmek üzeredir."

"Öğrencilerimize çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak"

Özvar, bazı yükseköğretim programlarında teorik yoğunluğun azaltılması ve uygulama boyutunun güçlendirilmesi yönünde somut adımlar attıklarını dile getirerek, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılarak öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli hale getirileceğinin altını çizen Özvar, "Yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu yıl sağlanacaktır. Böylelikle, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimiz için çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak, yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlarla daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır." diye konuştu.

Özvar, mezunlarına istihdam sağlamayan programların dönüştürülmesine ve ülkenin istihdam kapasitesinin üstünde mezun veren programların kontenjanlarında düzenlemelere devam edeceklerini bildirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımına başladığını ifade eden Özvar, üniversitenin ilk aşamada İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversiteleri tarafından yürütülecek mühendislik, bilişim, sağlık ve tarım programları başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayarak uluslararası standartlarda eğitim vereceğini vurguladı.

Özvar, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulması planlanan Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Şam'da, ülkemizin güzide üniversitelerinden Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bölüm açacaktır." dedi.

Hedeflerinin, 2029 yılına kadar en az 2 devlet üniversitesinin ilk 100 üniversite arasına girmesi olduğunu aktaran Özvar, 2025-2026 akademik yılının başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.