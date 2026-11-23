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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın kurumsal ve yapılandırılmış yapay zeka eğitimi çağrısı, akademisyenler ve öğrencilerden destek gördü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapay zekanın eğitimden araştırmaya, sağlıktan mühendisliğe kadar birçok alanda yaygınlaşması, üniversitelerde bu teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik eğitim ihtiyacını artırıyor.

YÖK Başkanı Özvar'ın kurumsal ve yapılandırılmış yapay zeka eğitimleri başlatılması yönündeki çağrısına akademisyenler ve öğrenciler, destek verdi.

Akademisyenler, eğitimlerin disiplinlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesini, uygulamalı çalışmalarla desteklenmesini ve etik kuralları esas almasını önerirken, öğrenciler de yapay zeka eğitimlerinin üniversiteler tarafından verilmesini istiyor.

Akademisyenlerden yapay zeka eğitimlerine yönelik öneriler

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Şahin, yapay zeka eğitimlerinin sistematik ve modüler bir yapıda hazırlanması gerektiğine işaret ederek, her disiplinin ihtiyaçlarına uygun programlar geliştirilmesini önerdi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çelebi Uluyol, eğitimlerin yalnızca araçların teknik kullanımına odaklanmaması gerektiğini kaydederek, akademik dürüstlük, kişisel verilerin korunması, etik ve eleştirel düşünmenin eğitimlerin temel unsurları olması gerektiğini vurguladı.

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol, eğitimlerin araştırma görevlileri, öğretim üyeleri ve idari personeli kapsayan, kurumsal müfredatla içeriği denetlenebilen programlar olması gerektiğini belirtti.

Üniversitede bu yönde eğitimler düzenlediklerini ve akademisyenlerin ilgisinin yüksek olduğunu belirten Akçayol, yapay zeka kullanımında hukuki ve etik kuralların yanı sıra veri gizliliğinin de gözetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ankara Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Ekinci ise eğitimlerin teorik bilgilerle sınırlı kalmaması, uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ekinci, enstitüde yüksek lisans ve araştırma dersleri kapsamında makale yazımı, tez çalışmalarında yapay zeka kullanımı ve etik konularında eğitimler verdiklerini aktardı.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencisi Mustafa Emirhan Yılmaz, yapay zeka eğitimlerinin öğrencilerin daha etkili ders çalışmasına katkı sağlayacağını belirtirken, aynı bölüm öğrencisi Fulden Dağ ise yapay zeka tarafından üretilen bilgilerin sorgulanmadan kullanılmasının önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Dağ, öğretim elemanlarından öğrencilere doğru komut oluşturma ve yanıtları sorgulama konusunda rehberlik etmesini istedi.

Kaynak: AA