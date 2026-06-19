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YÖK Başkanı Özvar, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS'ye girecek adaylara başarı dileyerek, emeğe güvenmeleri gerektiğini ve bu sınavın tek ölçü olmadığını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Özvar, NSosyal hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Adayların bu süreçte çok çalışıp büyük emek verdiğini belirten Özvar, "Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır. Unutmayın, bu sınav önemli bir aşamadır ancak sizi tanımlayan yegane ölçü değildir. Yetenekleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz çok daha büyüktür. Sizler ülkemizin geleceğisiniz ve her birinizin başaracağı çok kıymetli işler olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Ailelerin de bu yolculuk boyunca çocukların yanında olduğunu, onların heyecanını, umutlarını ve sorumluluklarını paylaştığını vurgulayan Özvar, verdikleri emek ve gösterdikleri sabır için ailelere teşekkür etti.

Özvar, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, üniversitelerimiz sizleri bekliyor. Yeni fikirleriniz, enerjiniz ve hayallerinizle ülkemizin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diler, emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ederim. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek siz gençlerimize güveniyoruz. Hepinize gönülden başarılar diler, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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