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YÖK Başkanı Özvar YKS sürecini tamamlayan adayları tebrik etti

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS 2026 maratonunun tamamlanmasının ardından adayları tebrik ederek, sınav sonucunun insanın değerini tek başına belirlemediğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) maratonunu tamamlayan adayları tebrik etti.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, YKS 2026 maratonunun bugünkü oturumlarla tamamlandığını belirtti.

Büyük bir emek ve iradeyle bu süreci geride bırakan tüm adayları yürekten kutlayan Özvar, şunları kaydetti:

"Ancak unutmayalım ki bir sınav sonucu, insanın değerini ve potansiyelini tek başına belirlemez. Her bir gencimizin sahip olduğu birikim, yetenek ve azim geleceğe dair en kıymetli sermayesidir. Şimdi biraz dinlenme ve emeklerin karşılığını bekleme zamanı. Sonuçların tüm adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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