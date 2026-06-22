YÖK Başkanı Özvar, üniversite adaylarına tavsiyede bulundu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) giren adayların üniversite tercihlerini, programların kazandıracağı beceriler, sunacağı kariyer imkanları ve değişen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmelerini tavsiye etti.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adayların YKS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın yayınlanmasının ardından tercih edebilecekleri bölüm ve programları inceleme heyecanının başladığını tahmin ettiklerini belirtti.

Sonuçların açıklanmasına kadar uzanan bu sürecin aynı zamanda geleceğe dair seçenekleri değerlendirmek için önemli bir fırsat sunduğuna işaret eden Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversiteleri ve meslek alanlarını daha yakından tanıdığınız bu dönemde, tercihlerinizi söz konusu programların kazandıracağı beceriler, sunacağı kariyer imkanları ve değişen dünyanın ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimiz ve Bilim İletişimi Ofislerimizle birlikte yaz boyunca sizlerle olacağız. Geleceğin meslekleri, yeni açılan programlar ve yükselen beceri alanlarına ilişkin paylaşımlarımızla tercih sürecinize katkı sunacağız. Unutmayın ki geleceğe dair doğru kararlar, her şeyden önce kendinizi, ilgi alanlarınızı ve sahip olunan imkanları doğru tanımanızla başlar."