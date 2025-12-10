Haberler

YÖK Başkanı Özvar'dan rektörlere Avrupa Kredi Transfer Sistemi yapısının güncellenmesi çağrısı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek için AKTS'yi yeniden ele almalarını ve müfredatlarını güncellemelerini istedi. Özvar, uygulamalı eğitim modelinin de devreye alınacağı bilgisini paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne (AKTS) ilişkin, "AKTS konusunda çalışan üniversitelerimize imkan verelim. Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim." ifadelerini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar, araştırma üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldiği toplantıda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yeni yol haritasını paylaştı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek istediklerini belirten Özvar, haftalık ders programlarının ve AKTS yapısının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Özvar, mevcut ders programlarının kredi sisteminin güncellemesine fırsat sunduğunu ifade ederek, temel hedeflerinin haftalık ders planlarını ve müfredatı çok daha etkili ve nitelikli hale getirmek olduğunu aktardı.

Üniversite yönetimlerini dönüşüm sürecine katkı vermeye davet eden Özvar, rektörlere "Müfredatı ve AKTS'yi birlikte gözden geçirelim, önünüzü açalım." çağrısında bulundu.

Özvar, konunun öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "AKTS konusunda çalışan üniversitelerimize imkan verelim. Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim." açıklamasında bulundu.

Öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanması amacıyla "uzun süreli iş yerinde uygulamalı eğitim" modeline geçileceğini vurgulayan Özvar, söz konusu modelin özellikle uygulamalı eğitimi olan meslek programlarında devreye alınacağını, yeni sistemin 7 ilde pilot uygulama ile başlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
