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YÖK Başkanı Özvar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çevre bilinci mesajı verdi

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özvar, yeşil vatanın her köşesinde yeni fidanların kök salmasını ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde kökleşmesini diledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, doğaya duyarlılığı artırması ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde kökleşmesine vesile olmasını diledi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeşil vatanımızın her köşesinde yeni fidanların kök salması, ormanlarımızın çoğalması ve tabiatımızın bütün zenginliğiyle gelecek nesillere aktarılması, bu topraklara duyduğumuz vefanın en güzel ifadelerindendir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğaya duyarlılığımızı artırmasını ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde kökleşmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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