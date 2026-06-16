YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Dünyanın İlk 8'li Çapraz Karaciğer Nakli Gerçekleştirildi

(ANKARA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer naklinin Türkiye'nin bilim ve sağlık alanındaki küresel düzeyini gösterdiğini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Porf. Dr. Erol Özva,r sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük başarıyla gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen dünyanın ilk eş zamanlı sekizli çapraz karaciğer nakli, Türk yükseköğretiminin, bilim insanlarımızın ve sağlık sistemimizin küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece kıymetli. 150 sağlık personelinin görev aldığı bu tarihi operasyon, şüphesiz, insan hayatını merkeze alan bilimsel yaklaşımın, güçlü sağlık altyapısının ve yıllara dayanan tecrübenin eseridir."

Başta Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız olmak üzere, İnönü Üniversitemizi, Turgut Özal Tıp Merkezimizi ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu toprakların yetiştirdiği bilim insanlarının daha nice başarılarına hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Kaynak: ANKA