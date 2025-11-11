YÖK Başkanı Fidan Dikti: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşil Kampüs Vurgusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla başkanlığın bahçesine mavi ladin fidanı dikti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Özvar, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'ne dikkati çekmek ve destek vermek amacıyla mavi ladin fidanını, Yükseköğretim Kurulunun bahçesinde toprakla buluşturdu.

Soğuk iklimlere ve kuraklığa dayanıklı, 30 metreye kadar büyüyen mavi ladin fidanının can suyunu da veren Özvar, üniversitelerde çevre, iklim değişikliği, ormanların korunması ve büyütülmesi konularında çok sayıda proje yürütüldüğünü, üniversitelerin daha yeşil kampüsleri olması için çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) düzenlediği, "Geleceğe Nefes" etkinliğinin bu yıl ki temasının "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" olarak belirlendiği de anımsatıldı.