Yoğunluk Nedeniyle Yedigöller Milli Parkı'na Girişler Sınırlı

Yoğunluk Nedeniyle Yedigöller Milli Parkı'na Girişler Sınırlı
Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Yedigöller Milli Parkı'ndaki yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle alternatif tabiat parklarına yönelme tavsiyesinde bulundu. Abant Gölü ve Gölcük Tabiat Parkı gibi yerlerin tercih edilmesi önerildi.

'DİĞER TABİAT PARKLARIMIZA YÖNELMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ'

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Yedigöller Milli Parkı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle şu açıklamayı yaptı:

"Yedigöller Milli Parkı'nda yaşanan yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle giriş ve çıkışlarda araç trafiği oluşmuştur. Siz değerli misafirlerimizin sonbaharın eşsiz güzelliklerini daha keyifli bir şekilde deneyimleyebilmesi için Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı başta olmak üzere diğer tabiat parklarımıza yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Anlayışınız ve doğaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
