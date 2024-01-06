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Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs yolcuları kurtarıldı

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SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesinde Abuldhamit Olgan yönetimindeki yolcu minibüsü, içindeki 5 yolcuyla, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çavuşlu köyü yolunda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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