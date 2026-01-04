Bakan Yerlikaya: Yoğun kar nedeniyle 3 bin 766 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında 3 bin 766 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk andan itibaren merkezde AFAD Başkanlığımız, illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz aktif hale getirildi. AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile gerekli koordinasyon sağlanmakta, gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir. Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam; 42 bin 143 personel, 12 bin 277 araç/iş makinesi görev yapmaktadır" dedi.

Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza yönelik olarak; 16 bin 599 soğuk/sıcak içecek, 9 bin 826 adet içme suyu, 25 bin 84 ikram malzemesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 3 bin 766 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan AFAD ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.