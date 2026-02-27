Haberler

Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yolunda rahatsızlanan bir hasta, UMKE ekiplerinin paletli aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Ortaçanak köyünde solunum sorunu yaşayan 48 yaşındaki A.B'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye paletli araçla ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu