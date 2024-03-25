YMP İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, YRP İstanbul mitingine katıldı

Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı.

YMP İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile Yeniden Refah Partisinin İstanbul mitinginde yer aldı. YMP temsilcilerine, YRP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Karargah Başkanı Yunus Emre Taşçı ve heyeti eşlik etti.

Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala iki partinin ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın iki partinin dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını da ortaya koyduğu kaydedildi.