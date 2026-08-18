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2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta yapılacak, ek tercih süreci de olacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme ( Ösym ) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme( Ösym ) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Ersoy, paylaşımında, "Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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