YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 36 bin 945 aday başvurmuştu. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından tercihler yapıldı ve gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Heyecanlı bekleyiş artık sona erdi, öğrencilerin kazandığı üniversiteler belli oldu

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.