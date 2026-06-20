Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ekipleri yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformlarından yapılan paylaşıma göre, ekipler YKS öncesinde sınav merkezlerinin çevresinde güvenlik ve trafik önlemi aldı.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla kimliğini unutan, yanlış okula giden veya trafik nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, durumu uygulama noktalarındaki ve devriyedeki polis ekiplerine bildirdi.

Motorize ekipler, sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri okullarına ulaştırdı.

Paylaşımda, "Sınav günü yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sahada görev yapan ekiplerimiz, YKS'ye geç kalma riski bulunan öğrencilerimizi sınav binalarına güvenle ulaştırmıştır. Geleceğe açılan kapıda, heyecanlarına ortak olduk." ifadelerine yer verildi.