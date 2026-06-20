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2026 Yks'nin Tyt Oturumu Sona Erdi

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YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi. Adaylara 120 soru için 165 dakika verildi. Sınav maratonu yarın AYT ve YDT ile devam edecek.

(ANKARA) - Yks'nın birinci oturumu olan TYT sona erdi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Adaylara Türkçe Testi'nden 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik Testi'nden 40, Fen Bilimleri Testi'nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. TYT oturumu saat 13.00'te sona erdi. TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurmuştu.

Sınav maratonu yarın YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak. Öğleden sonra ise saat 15.45'te 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak.

Kaynak: ANKA
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