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2026-YKS tercih süreci yarın sona eriyor

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2026-YKS tercih işlemleri için son gün yarın. Adaylar, tercihlerini 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Kılavuzun dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

Yks sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Adayların, 2026- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

Kaynak: AA
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