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2026-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17-24 Ağustos'ta tercihleri alınan 2026- Yks Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Eylül'de başvurması gerekiyor.

Kaynak: AA
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