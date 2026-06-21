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Samsun'da sınav için yanlış binaya giden öğrenciye jandarma yardımcı oldu

Samsun'da sınav için yanlış binaya giden öğrenciye jandarma yardımcı oldu
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Samsun'un Havza ilçesinde AYT sınavı için yanlış binaya giden öğrenci, jandarma ekiplerinin yardımıyla 6 kilometre uzaktaki doğru okula zamanında ulaştırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için yanlış binaya giden öğrenciye jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Sınava girmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokuluna gelen aday, sınav giriş süresinin dolmasına kısa süre kala yanlış okulda olduğunu fark etti.

Durumu fark eden ve okul önünde görev yapan Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, aracı bulunmayan adayı yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesine ulaştırdı.

Jandarma ekiplerinin desteği sayesinde aday sınava zamanında yetişti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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