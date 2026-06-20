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Sınav sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Sınav sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde YKS TYT oturumu sırasında fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci Ömer B. A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sınav yanıtlarının geçerli sayılacağı belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında rahatsızlanan Ömer B. A. (17) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin tedavisi hastanede sürerken, yanında sınav gözetmeni öğretmen de bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için İnegöl'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleri de okul çevrelerinde öğrencileri heyecanla bekledi. Bazı veliler ise çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Yunus Emre Lisesi'nde sınava giren öğrenci Ömer B. A., sınavın başlamasından yaklaşık 55 dakika sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heyecana bağlı olarak fenalaştığı öğrenilen öğrencinin tedavisi hastanede sürerken, yanında sınav gözetmeni öğretmen de bulundu. Sınav kuralları gereği Ömer B. A.'nın sınav süresi sona erene kadar ailesi veya başkalarıyla görüşmesine izin verilmedi. Hastanede tedavi gören öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, rahatsızlanmadan önce sorulara verdiği yanıtların da geçerli olup, değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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