YÖK Başkanı Özvar'dan YKS'ye ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvurularının başladığını duyurarak, bu sürecin üniversiteye yerleşme hedefi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bugün başlayan 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) başvuruları hakkında paylaşımda bulundu.

Özvar, NSosyal hesabındaki paylaşımında, bir üniversiteye yerleşme hedefinin, bir mesleğe ve geleceğe atılan önemli bir adımı ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk yükseköğretimini uygulama ağırlıklı, istihdamla ve dijital dönüşümle uyumlu bir yapıya dönüştürüyor, akademik ve entelektüel birikimi, gerçek hayatla ve geleceğin becerileriyle bütünleştiren bir anlayışla yol alıyoruz. Bugün başlayan YKS başvuru sürecinin, yükseköğretim yolculuğunuzda hayallerinize ve güçlü bir geleceğe açılan ilk adım olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
