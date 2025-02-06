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Yingge Dansı: Geleneksel Çin Kültürünün Globalleşen Yüzü

Yingge Dansı: Geleneksel Çin Kültürünün Globalleşen Yüzü
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Guangdong eyaletinin popüler halk dansı Yingge, tarih boyunca önemli bir kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor. Ming Hanedanlığı dönemine dayanan bu dans, Bahar Bayramı kutlamalarında sıkça sergileniyor ve son yıllarda sosyal medya sayesinde geniş kitlelere ulaşıyor.

SHANTOU, 6 Şubat (Xinhua) -- Guangdong eyaletinde popüler bir halk dansı çeşidi olan Yingge Dansı, "kahramanın şarkısına dans" anlamına geliyor. Opera, dans ve dövüş sanatlarını bir araya getiren bu dans, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel mirası ilk listesine dahil edildi. Geçmişi Ming Hanedanlığı dönemine (1368-1644) dayanan bu geleneksel dans, genellikle geleneksel Çin bayramlarında sergileniyor.

Son iki yıldır sosyal medya platformlarında oldukça popülerleşen Yingge dans videoları internette milyonlarca kez izleniyor.

Bu yıl Shantou'daki birçok Yingge Dansı ekibi, Bahar Bayramı kutlamaları çerçevesinde performans sergilemek üzere birçok ülkeye davet edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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