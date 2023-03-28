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Bir ilk daha gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı

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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun-KY, silahlı insansız deniz aracı MARLİN'den test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.

Sefine Tersanesi kaynakları ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY seyir füzesi, MARLİN'den gerçekleştirilen balistik atış ile başarılı şekilde test edildi.

Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı

BAŞARILI ŞEKİLDE ATIŞ YAPILDI

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda, Kuzgun-KY seyir füzesi, görev kontrol istasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi.

Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı

"EN İLERİ SEVİYEYE GİTMEYE KARARLIYIZ"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız" dedi.

Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sefine Tersanesi SİDA Güncel Haberler

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