Yılmaz Tunç'tan Görevden Ayrılış Açıklaması

Güncelleme:
Görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, Adalet Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

"Kutlu yolculuk" olarak nitelediği AK Parti'de daha önce kurucu ilçe başkanlığı, milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunduğunu anımsatan Tunç, 4 Haziran 2023'te Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini anımsattı.

Bakanlık görevinin tevdi edilmesiyle millete ve devlete hizmet etme sorumluluğunun daha da arttığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve 'hukuk devleti' ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanmıştı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Haberler.com
