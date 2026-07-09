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Yıldızeliler Derneği "Büyük Aile Buluşması" programı düzenledi

Yıldızeliler Derneği 'Büyük Aile Buluşması' programı düzenledi
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Yıldızeliler Derneği tarafından düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması' programında, ilçenin kalkınması için ortak akıl ve dayanışma vurgusu yapıldı. Toplantıda ayrıca 19. Geleneksel Yıldızeli Karakucak Güreşleri Kültür Festivali hazırlıkları ele alındı.

Yıldızeliler Derneğince "Büyük Aile Buluşması" programı düzenlendi.

İl merkezinde bir lokantada düzenlenen programa, ? Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, Yıldızeli-Der Başkanı Fevzi Uçar, 19. Pamukpınar Karakucak Güreş Ağası İsmail Çelik ve dernek üyeleri katıldı.

Büyük aile birleşiyor, Yıldızeli ve köyleri için el ele sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ilçenin kalkınması için ortak akıl ve dayanışma vurgusu yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

?Ayrıca toplantıda, 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 19'uncusu düzenlenecek Geleneksel Yıldızeli Karakucak Güreşleri Kültür Festivali ve Şenlikleri'ne yönelik hazırlıklar ve organizasyon süreci değerlendirildi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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