Yıldız-Mahmutbey Metro hattında arıza meydana geldi

İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro hattında akşam saatlerinde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Nurtepe İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Seferler gecikmeli ve aktarmalı olarak yapılmaktadır.

Yıldız - Mahmutbey Metro hattındaki arıza meydana geldi

Arıza nedeniyle Nurtepe İstasyonu'nda yoğunluk oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro hattında akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Oluşan arıza nedeniyle Nurtepe İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro hattında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi. Oluşan arıza nedeniyle seferler gecikmeli ve aktarmalı yapılırken, Kağıthane Nurtepe İstasyonu'nda yoğunluk oluştu.

Arıza sonrası Metro İstanbul sosyal medya hesabından "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" paylaşımı yapıldı.