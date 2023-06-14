Yıldırım isabet etti, 13 keçi telef oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan olayda, yıldırımın isabet etmesi sonucu 13 keçi telef oldu. Keçilerin tek geçim kaynağı olan aileye başsağlığı dileklerini ileten Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, olayın meydana geldiği bölgeye gitti.