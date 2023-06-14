Yıldırım isabet etti, 13 keçi telef oldu
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan olayda, yıldırımın isabet etmesi sonucu 13 keçi telef oldu. Keçilerin tek geçim kaynağı olan aileye başsağlığı dileklerini ileten Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, olayın meydana geldiği bölgeye gitti.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 13 keçi telef oldu.
Kırsal Torlar Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Temiz, yaklaşık 100 keçisini otlatmak için Tatarlı mevkisine gitti.
Sağanak nedeniyle ağaçların altına sığınan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 13 keçi telef oldu.
Yusuf Temiz'in eşi Hacer Temiz, AA muhabirine, eşinin yıldırımdan kısa süre önce açık alana çıktığı için kurtulduğunu belirterek tek geçim kaynakları olan keçilerinden 13'ünün telef olduğunu söyledi.
İhbar üzerine bölgeye giden Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.