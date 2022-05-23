Yıldırım isabet eden çoban, yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım isabet eden çoban, yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Kamil Şeker - Güncel
 - Güncelleme:
Yıldırım isabet eden çoban, yaralandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban Kadir Sümbül (47), yaralandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban Kadir Sümbül (47), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan çoban Kadir Sümbül'a yıldırım isabet etti. Ağabeyinin yıldırım düşmesi sonucu yaralandığını gören Ali Sümbül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Sümbül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sümbül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title