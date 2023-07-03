Yıldırım düştü, tarla alev alev yandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırımın düştüğü arpa tarlası yangınla sonuçlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yıldırım düştü, tarla alev alev yandı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırımın düştüğü arpa tarlası yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu-Delice yolu üzerinde Ali E.'ye ait olan arpa ekili alana akşam saatlerinde yıldırım düştü. Kısa sürede tutuşan arpa tarlasının 7 dönümü kül oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Güncel