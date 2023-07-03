Yıldırım düştü, tarla alev alev yandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırımın düştüğü arpa tarlası yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu-Delice yolu üzerinde Ali E.'ye ait olan arpa ekili alana akşam saatlerinde yıldırım düştü. Kısa sürede tutuşan arpa tarlasının 7 dönümü kül oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.