Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Mahir Karaca'nın Trajik Ölümü
Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatan Mahir Karaca, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri, Karaca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen Mahir Karaca (44) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcık köyünde meydana geldi. Kırsalda hayvanlarını otlatan Mahir Karaca'nın üzerine yıldırım düştü. Karaca'nın yerde yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Mahir Karaca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel