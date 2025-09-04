Haberler

Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Mahir Karaca'nın Trajik Ölümü

Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Mahir Karaca'nın Trajik Ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatan Mahir Karaca, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri, Karaca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen Mahir Karaca (44) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcık köyünde meydana geldi. Kırsalda hayvanlarını otlatan Mahir Karaca'nın üzerine yıldırım düştü. Karaca'nın yerde yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Mahir Karaca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.