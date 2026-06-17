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Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Şüpheli kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Arabayatağı Mahallesi Alaçam Sokak'ta Osman K. (38) ile ismi öğrenilemeyen biri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla Osman K'ye doğru dört el ateş etti.

Osman K. bacağından yaralanırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Osman K, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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