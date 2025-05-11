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Yıldırım 2 Çobana ve 10 Büyükbaş Hayvana Zarar Verdi

Yıldırım 2 Çobana ve 10 Büyükbaş Hayvana Zarar Verdi
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Kars'ın Kağızman ilçesinde yıldırım isabet eden 2 çoban yaralanırken, 10 büyükbaş hayvan telef oldu. İki çoban, yağış sonrası köye dönüş yaparken yıldırıma maruz kaldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kömürlü köyünde hayvan otlatan Gökhan Yalçın ve Ömer Büyükaras, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi.

Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği 2 çoban yaralandı, sürüdeki 10 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Bayılan çobanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yalçın ve Büyükaras, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kars'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Gökhan Yalçın, gazetecilere, yıldırımın düşmesiyle kendilerini yerde bulduklarını bildirerek, "Köye doğru gidiyorduk, 10 hayvan önümüzdeydi, bir baktık hayvanlar ve biz yere düştük. Yıldırım çarptı, hayvanlarımız öldü. Arkadaşımla ben iyiyiz. Köyden gelip bizi kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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