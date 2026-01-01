Haberler

Kırıkkale'de kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı

Kırıkkale'de kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yılbaşı nedeniyle toplanan iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde yılbaşı dolayısıyla toplanan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada yılbaşı tedbirleri kapsamında bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, kavgaya müdahale ettiği sırada bıçakla yaralandı.

Meslektaşları tarafından ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı