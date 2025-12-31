İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim Meydanı'nda yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'nda denetime katıldı. Yıldız, "Tüm yıl olduğu gibi bugün de tüm birimlerimize, vatandaşımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için tüm birimlerimize sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik, terörle kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük" dedi.

Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen polis denetimlerini yerinde takip etti. Yıldız denetimin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ YERİNDE DENETLİYORUZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yeni bir yıla girerken İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı güvenlik tedbirlerini yerinde denetliyoruz. Tüm yıl olduğu gibi bugün de tüm birimlerimize, vatandaşımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için tüm birimlerimize sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik, terörle kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık. Uyuşturucu öncelikle alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık. Toplumumuzu tehdit eden diğer güncel tehditlerden, yasa dışı bahis ve kumarla da etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerinde gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüne neslimizi kaptırmak istemiyoruz. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde, Siber Vatan'da güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz. Bizim en büyük gücümüz olan İstanbul halkına bu vesileyle teşekkür ediyorum. Fedakar meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni bir yılın hayırlı olmasını diliyorum. Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz" şeklinde konuştu.