Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim Meydanı'nda yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim Meydanı'nda yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'ndaki güvenlik denetimlerini yerinde takip etti. Yıldız, suç ve terörle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'nda denetime katıldı. Yıldız, "Tüm yıl olduğu gibi bugün de tüm birimlerimize, vatandaşımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için tüm birimlerimize sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik, terörle kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük" dedi.

Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen polis denetimlerini yerinde takip etti. Yıldız denetimin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ YERİNDE DENETLİYORUZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yeni bir yıla girerken İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı güvenlik tedbirlerini yerinde denetliyoruz. Tüm yıl olduğu gibi bugün de tüm birimlerimize, vatandaşımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için tüm birimlerimize sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik, terörle kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık. Uyuşturucu öncelikle alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık. Toplumumuzu tehdit eden diğer güncel tehditlerden, yasa dışı bahis ve kumarla da etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerinde gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüne neslimizi kaptırmak istemiyoruz. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde, Siber Vatan'da güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz. Bizim en büyük gücümüz olan İstanbul halkına bu vesileyle teşekkür ediyorum. Fedakar meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni bir yılın hayırlı olmasını diliyorum. Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme